"Con un hombre de esta edad no hay lugar a la reinserción", según el juez Calatayud

El juez de vigilancia penitenciaria había recibido informes desfavorables a la concesión del tercer grado para Antonio Ortiz, el presunto pederasta de Ciudad Lineal, sin embargo, no llegó a cumplir los 9 años de prisión a los que había sido condenado y otro juez de la audiencia provincial, le dejó en libertad. "Es evidente que la audiencia que es un órgano superior al juez de vigilancia se ha equivocado", afirma en Espejo Público el juez de menores Emilio Calatayud. "Los jueces necesitamos más asesoramiento a la hora de decidir la libertad por buen comportamiento de un reo".

El juez de menores Emilio Calatayud es un ferviente defensor de la reinserción de los menores en la sociedad después de cometer delitos. "Hay que intentar la reinserción, aunque no a veces funciona. No podemos tener a nadie que diga que no se le ha dado una segunda oportunidad. Aunque es cierto que en este tipo de delitos es muy complicado. En menores es más fácil, pero con un hombre de esta edad no cabe la reinserción, solo el escarmiento, el control, la prevención y que cumpla".



El juez Calatayud ha demandado una nueva ley y más medios porque asegura que no tenemos un registro especial para este tipo de delitos lo que complica mucho más las investigaciones. "La nueva ley debe incluir unos registros especiales para determinados delitos. Además, ya está incluido en el código penal pero se debe aplicar que cumplan la condena completa y luego tengan un periodo de libertad vigilada para que estén controlados".