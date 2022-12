"Mi hija ha estado a punto de morir gracias a la irresponsabilidad de Ana Mato"

Pues bien, esta vuelta a atrás del ministerio se ha dado, después de varios casos como el de Cristina. Tiene 22 meses, y está hospitalizada por las complicaciones que le supuso la varicela. Su padre, Juan José Dueñas se ha mostrado indignado y muy crítico con la decisión de la que fuera ministra de Sanidad, Ana Mato de retirar esta vacuna del calendario.

"La niña esta en la UCI del Ramón y Cajal y lleva 7 días intubada. Si el lunes y el martes los médicos no actúan , mi hija se habría muerto", asegura. "he hecho todo lo posible porque mi hija estuviera sana y ahora está en la cama de un hospital gracias a la irrsponsabilidad de una ministra llamada Ana Mato que ha hecho que 600.000 niños estén en riesgo y 6.000 de ellos tendrán que estar hospitalizados", se lamenta. "Por 30 euros no se puede poner en riesgo la vida de menores y adultos".