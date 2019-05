El hermano de Janet Jumillas, destrozado: "No sé qué habrá hecho ése con mi hermana pero ha sido él"

La principal hipótesis de los investigadores es que Janet Jumillas ha sido asesinada. En los últimos 11 meses x ha perdido a 3 de sus hermanos. Una de ellas murió de una enfermedad hace unos meses, otro debido a un atragantamiento recientemente y ahora es Janet la que, todo a punto, habría sido asesinada.

El sospechoso detenido por la desaparición de Janet, Aitor, ha negado cualquier relación con los hechos. Ha ingresado en prisión, mientras su supuesto cómplice, ha quedado en libertad.

"Este año ha sido uno de los peores de mi vida, se han ido mis 3 hermanos. Lo que yo más quería en mi vida", lamenta. "No sé lo que habrá hecho con mi hermana esta gente pero no hay derecho", señala. Lamenta que el detenido no haya confesado ni aclarado donde se encuentra el cuerpo de su hermana. "En este país no hay justicia, en otro sitio hubiera hablado ya", asegura.

Desde el primer momento Fernando ya sospechaba de él. "Yo estuve a 5 metros de su casa y la Policía nos dijo que no siguiéramos", relata. El hermano de la desaparecida sabe que el día anterior a la desaparición Janet había quedado porque se lo dijo su hijo.