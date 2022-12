"No hay relación directa entre desahucios y suicidios", según los psiquiatras

Miguel Gutiérrez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, asegura que no existe ningún estudio que vincule los suicidios con el aumento de los desahucios. "El 80 por ciento de los suicidios obedecen a algún tipo de problema mental de las personas que los llevan a cabo, mientras que el 20 por ciento restante se producen ante un hecho traumático puntual", dice.

Por su parte, Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, ha asegurado que "en las reuniones que tenemos nos encontramos con casos de gente realmente desesperada que no sabe qué hacer con su vida. Hay que decirles que la solución no pasa por el suicidio, pero muchos no ven salidas".