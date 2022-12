"No hay un perfil de un ciberacosador específico. Puede ser cualquier persona en cualquier lugar", asegura Jorge Bermúdez, fiscal experto delitos informáticos de Guipuzcoa. "No hay que ser alarmista, no todo el que se conecta a Internet es un delincuente. Internet es una herramienta maravillosa, pero es un fiel reflejo del mundo en el que vivimos", afirma.

En cuanto a la alarma social que se ha generado por la puesta en libertad de uno de los pedófilos más peligrosos de Europa detenido en Sevilla, Bermúdez ha preferido ser cauto. "Desconozco la información que tenía el fiscal de Sevilla o Barcelona, pero yo hubiera pedido prisión, como le he hecho con casos similares a los que me he enfrentado". Bermúdez también ha defendido la actuación de los fiscales. "Nosotros trabajamos con las herramientas que nos dan y, aunque el código penal se está reformando contínuamente, lo cierto es que tenemos una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX".