¿Se han vulnerado los derechos de Sánchez al filtrarse su chat con Ábalos?: dos magistrados debaten en la Mesa de la Justicia de Espejo Público

Tras hacerse pública la conversación entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ex ministro de Transportes, José Luís Ábalos, el PSOE ha insistido en la gravedad de filtrar dichos mensajes. En la mesa de justicia de Espejo Público hemos querido preguntarle al magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín y a Jesús Villegas, también magistrado y secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que opinan de la filtración y si esta supone una vulneración de derechos.

Derecho a la intimidad y "hombres de cristal"

Para Jesús Villegas, cualquier filtración del secreto de sumario o simplemente, es unaa, por mucho que sea habitual este tipo de filtraciones. "El que ocurra con habitualidad no quiere decir que eso sea algo aceptable y tenemos que ser muy firmes para reaccionar en contra de eso" ha lamentado. Villegas cree queque puede tener son, no tendrá más alcance que la repercusión periodística. "A mi me preocupa porque debemos ser muy conscientes de que no pueden ocurrir cosas así" ha añadido el magistrado.

José Antonio Martín Pallín ha coincidido con Villegas en que estas filtraciones vulneran el derecho a la intimidad. "Un mundo sin intimidad convierte a los ciudadanos en una especie de hombres de cristal que pierden toda su dignidad y un derecho que es inalienable como es el de la intimidad" ha apuntado el magistrado emérito. Para Pallín, todo apunta a que esta conversación se se ha sacado de la investigación que está llevando a cabo la UCO, con la extracción de toda la información que han obtenido de los discos de Koldo. Pallín tampoco considera que está filtración tenga ninguna trascendencia procesal. "Lo grave es que son conversaciones íntimas y personales y que cualquiera puede tener. Todo eso debe permanecer en la intimidad, pero vamos hacia un mundo en donde los que dominan los medios van a tener un poder inmenso" ha concluido Pallín.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.