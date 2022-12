Hacienda persigue a famosos que defraudan como medida ejemplarizante

Una voz celestial, sin mácula. Pero incluso la divina Caballé no se libra de pecar, y si el pecado es contra las arcas públicas, con Hacienda hemos topado. La soprano debía medio millón de euros en concepto de IRPF correspondiente al ejercicio de 2010. Un año, aseguraba ella, en el que residió en Andorra, por lo que escapaba del fisco español. Sin embargo, la fiscalía demostró que realmente vivía en Barcelona que lo otro era una farsa. Ha devuelto el medio millón, 250.000 euros de multa y aceptado una condena de seis meses de cárcel que no cumplirá. Quien ha cumplido, pero poco, ha sido José Luis Núñez, condenado junto a su hijo a pagar millón y medio de euros y a dos años de prisión por sobornar a inspectores de Hacienda. 15 años se ha tardado en dictar sentencia. No se han arrepentido, pero a los 38 días a Núñez padre, que tiene 83 años, le han concedido ya el tercer grado.

También este año la cantante del grupo Mecano ha saldado sus deudas con Hacienda. Ana Torroja ha tenido que pagar 1,500,000 de euros y asumir una condena de año y tres meses de cárcel sustituible por una multa de 9.000 euros. Durante seis años, la cantante había incumplido sus pagos de IRPF. Ayer mismo anunció que se va con la música a otra parte y que fijará su residencia en Méjico. Otro cantante, Joaquín Sabina también siente el aliento de los sabuesos de Hacienda. La Agencia Tributaria le exige el pago de cuatro millones de euros. En este caso, no se trata de delitos fiscales sino de una disparidad de criterios. Como muchos otros, Sabina tributa como sociedad, no como persona física. De momento, Hcienda le ha embargado cautelarmente.

Los 53 millones abonados por Leo Messsi a Hacienda le convierten en el primer contribuyente de España, eso sí, los hombres de negro de Montoro le han apretado bien las tuercas reclamándole cuatro millones por no haber declarado convenientemente sus derechos de imagen durante tres años. El argentino, los reembolsó junto con la multa y, con el miedo en el cuerpo, se apresuró a pagar otros diez millones por declaraciones complementarias de otros años por si acaso. Messi se lava las manos, dice que lo suyo es el balón que lo de la plata, lo lleva su padre. Para su desgracia, el proceso continúa, pagar lo adeudado porque te pillen no te exime del juicio.