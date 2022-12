'Me gustaría salir corriendo ... pero están los niños'

Javier era panadero, pero una enfermedad en sus manos le llevó al paro, "ahora tengo una minusvalía del 18 por ciento y no puedo trabajar al mismo ritmo que antes", se lamenta. Es padre de 5 hijos y, tras pasar dos años sin pagar el alquiler de la vivienda donde reside, el próximo mes será deshauciado con su mujer y el resto de su familia. "Con este grado de minusvalía tampoco puedo acudir a la ONCE, ahora mismo estoy desesperado", afirma.

Silvia, por su parte, reconoce que no tienen a nadie a quien acudir, "tanto mi familia como la de Javier no aceptaron que ambos estuviéramos juntos y no quieren saber nada de nosotros", dice. "Me gustaría salir corriendo, pero como están los niños ... pues esperas un día más", dice sollozando Silvia.