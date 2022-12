González Peeters desmiente rotundamente haber intentado chantajear al Rey

Manuel González Peeters ha remitido un comunicado, al tiempo que ha mantenido una conversación telefónica con Albert Castillón, asegurando que "se están diciendo muchas barbaridades". Peeters afirma que "recibo multitud de personas en mi despacho, y muchos son falsos emisarios intentando comprarme o venderme información comprometedora".

Asimismo, el abogado de Diego Torres, que asegura en el comunicado que su cliente no declarará el 22 de mayo como estaba previsto, dice que "todos los correos están en los juzgados, no hay más", al tiempo que rechaza cualquier tipo de chantajre a la Corona.

El letrado de Diego Torres también afirma que sus declaraciones se han sacado de contexto. "Un abogado de la causa me dijo que se barajaba pagar a mi cliente 30 millones de euros por su silencio, cosa que era mentira, y de ahí sacaron la información". También responde a Javier Nart asegurando que "no soy un abogado de segunda, este no es el caso más importante en el que he trabajado".