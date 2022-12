Gay de Liébana: "La UE está haciendo un experimento con Chipre"

El rescate que la Unión Europea ha impuesto a Chipre ha hecho que muchos países periféricos con problemas como Italia y España se anden dando vueltas a un hipotético rescate similar en el futuro. El profesor y economista José María Gay de Liébana ha asegurado en Espejo Público que este rescate "no es extrapolable ni a España ni a Italia", aunque ha reconocido que la forma de llevarlo a cabo nos hace pensar. "Se han reunido un viernes, malo, un sábado, malo y luego toman la decisión la víspera de un puente. Habrá que tener cuidado con estos días en le futuro", afirma.

Gay de Liébana considera que la Unión Europea se ha propuesto hacer un "experimento" con Chipre. "Además no lo han querido llamar corralito. Más bien lo han querido disfrazar de impuesto, aunque la realidad es que los ahorradores no pueden sacar el dinero cuando quieran".

Asimismo, Gay de Liébana considera que la UE "no tiene muy claro la decisión porque la están mofificando sobre la marcha. No me parece una buena decisión, porque han creado un mal precedente."