El ganador de un Tour, Óscar Pereiro, multado por acusar a un exhibicionista

El mundo al revés. El ganador del Tour de Francia del año 2005, Óscar Pereiro, disfrutaba de un día de playa con la familia cuando las cosas se complicaron. Un hombre, de unos 60 años de edad, se encontraba supuestamente masturbando a escasos metros de donde los chavales jugaban. El ciclista y otro grupo de personas le invitaron a marcharse, pero este hombre hizo caso omiso.

"Lo cierto es que, como no se iba, acudí a decirle si le parecía normal lo que estaba ocurriendo", dice Pereiro, "pero el hombre lejos de marcharse nos amenazó con una piedra". La policía se llevó detenido al exhibicionista y el fiscal pide para él un año de prisión por un delito de provocación sexual.

Sin embargo, el bañista en cuestión puso una denuncia por injurias contra Óscar Pereiro que, según ha sentenciado el tribunal, condena al ciclista a pagar 150 euros por una falta de injurias. "Voy a recurrirla, no por la cantidad de dinero, sino porque no considero que hiciera nada malo y no quiero que mi nombre aparezca manchado con estas cosas", asegura Pereiro.