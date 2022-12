El Fiscal Superior de Galicia pide evitar "juicios paralelos" en el crimen de Asunta

Sin duda la muerte de Asunta Basterra se ha convertido en uno de los casos más mediáticos de nuestro país. Los padres de la menor llevan 45 días detenidos acusados de ser responsables de su muerte. El sumario se encuentra todavía bajo secreto judicial y se espera que en las próximas horas termine la instrucción y se pueda conocer con más detalles todos los secretos del caso.

El Fiscal Superior de Justicia de Galicia ha pedido en Espejo Público "respeto" a la instrucción que está llevando el juez Vázquez Taín, al tiempo que quiere que se eviten "procesos paralelos y condenas anticipadas". El caso del crimen de Asunta será juzgado por un tribunal popular. Carlos Varela se ha mostrado convencido que el jurado "no estará contaminado" por la repercusión mediática del caso. "El tribunal de jurado tendrá que pronunciarse en su momento por pruebas que se practiquen en su presencia y no podrán tener en cuenta ninguna prueba que no provenga de allí".