10 Expresidentes autonómicos trabajan en Consejos consultivos

Estos miniconsejos de Estado supondran este año un gasto de 30 millones y medio de euros, una cuarta parte sólo en sueldos a sus miembros, la mayoria ex politicos que encuentran en estas instituciones su retiro dorado. Un ejemplo muy ilustrativo es el de Alberto Ruiz Gallardón, que cobrará como miembro del consejo de Madrid 87.000 euros al año bastante más de los 68.000 que percibia como ministro de Justicia.

¿Se acuerdan de Francisco Camps? Dimitó por su imputación en el caso de los trajes, y hoy cobra más como miembro del Consell Consultiu de Valencia que lo que cobra su sucesor en la presidencia de la Generalitat. ¿Están justificados estos sueldos?. Muchos podrían pensar que no, teniendo que la mayoría de ellos se reunen una única vez por semana y que sus decisiones se suele traducir en informes meramente consultivos para el Gobierno autonómico de turno, nunca vinculantes.

Todo ello sin tener en cuenta los innumerables consejos temáticos que existen en las diferentes autonomias. Como señalan los periodistas Sandra Mir y Gabriel Cruz en su libro "Mama quiero ser politico", muchos de estos consejos cuentan a su vez con consejos que les asesoran.

En muchos casos los propios ex presidentes acaban en el consejo de su comunidad: es el caso del ya citado Camps o tambien de Joaquin Leguina. Pero no son los únicos. Con el nombramiento de Rafael Escudero ex presidente de la Junta el pasado martes ya son 10 los ex presidentes en consejos consultivos de España.