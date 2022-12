"La probabilidad de curación de Ashya King es del 80%"

La historia del pequeño Ashya King ha dado la vuelta al mundo. La lucha de la familia King por que el pequeño se cure de su enfermedad hizo que decidieran llevárselo del hospital en el que estaba ingresado, sin consentimiento médico. Este hecho hizo que se procesara una orden de detención sobre los padres y que el caso se hicera internacionalmente conocido.

Ahora, ya en Praga, el estado de salud del niño ha sufrido una mejoría cuando está a punto de someterse a un tratamiento experimental. Su abogado, Juan Isidro Fernández ha acudido a Espejo Público para exponer las razones de la familia y para comentar el estado de salud y el nuevo tratamiento de Ashya.

Juan Isidro Férnandez asegura que el pequeño ya no tiene metástasis y que está preparado para someterse a un tratamiento en Praga con un probabilidad de curación del 80%. Además, ha querido denunciar la separación forzosa de los padres, que Fernández califica de "violación de derechos humanos" y ha defendido la inocencia de esta familia recalcando que se debe separar la religión de los actos de los padres. "No tiene nada que ver la religión en esto, que sean testigos de Jheovó o no es algo irrelevante", ha dicho.

Por otra parte, los padres de Ashya King tienen abierta la causa judicial por la que se investiga si realmente estaban poniendo su vida en peligro al sacarlo del hospital, tal y como afirman los médicos británicos. En todo caso, el abogado considera la detención una medida desproporcionada y abogaba por una vigilancia policial a los padres y la prisión provisional. "Ellos buscaban un tratamiento alternativo para su hijo", asegura Fernández y duda de las afirmaciones de los médicos: "Si el niño estaba en peligro de muerte, las autoridades británicas tendrían que haber decretado una orden de detención y no haberse tardado tanto".

"Se ha tratado injustamente a estos padres que solamente velaban por la salud de su hijo", sentencia el abogado y añade que los padres están tramitando su nacionalidad española.