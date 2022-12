"Estoy muy débil y todavía no puedo donar sangre", dice Teresa Romero

Todavía se encuentra débil y cansada, Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que ha superado el ébola, ha declarado a los micrófonos de Espejo Público que está deseando donar plasma para utilizarlo en el caso de que den positivo los análisis a la cooperante española que se ha pinchado en Mali cuando trataba a enfermos de ébola. Desgraciadamente sus niveles de hemoglobina son todavía bajos, por lo que los médicos no podrán utilizar su plasma hasta dentro de unos meses.

"Parece que voy mejorando, pero todavía estoy débil. No tengo bien ni las piernas ni los hombros ya que he estado mucho tiempo en la cama. No puedo donar hasta que no pasen unos tres o cuatro meses, según me dijeron los médicos". A Teresa Romero no le ha sorprendido la noticia del nuevo posible contagio por ébola. "Se sabe que van a venir más casos. Hay que estar muy preparado para esto porque nos jugamos la vida cada vez que entramos en esa habitación", ha dicho.