"Estoy deseando que llegue el día del juicio contra Sor María"

Purificación Betegón es la segunda mujer que ha logrado sentar a Sor María Gomez Valbuena en el banquillo de los acusados por el caso de los bebés robados. "Estoy deseando que se celebre el juicio para poder verle la cara a Sor María, pero lo que más deseo en este mundo es saber dónde están mis hijas".

Purificación ha confesado en Espejo Público que tiene muchas esperanzas en el juez del caso y en la fiscal. "Me hicieron un interrogatorio muy completo y detallado y tengo puestas muchas esperanzas en ellos". Todo lo que rodea el caso de Purificación es irregular. Ella ha reconocido que en el caso de que no pueda dar con el paradero de sus hijas "siga existiendo un delito por la no prescripción de los documentos. Falsificación documental, usurpación de la personalidad y la usurpación de las pequeñas son los delitos a los que puede tener que enfrentarse Sor María.