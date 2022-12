"Estamos viendo al Pablo Iglesias más duro, un peligro para la libertad de prensa"

Pablo Iglesias está en el punto de mira tras las acusaciones de su antiguo socio en la televisión local canal 33, Enrique Riobóo, que le acusa de cobrar en negro el trabajo de su productora. "He visto a un Pablo Iglesias nervioso y crispado, aunque con una crispación medida que le interesaba a él", en referencia a la última entrevista del líder de Podemos en la televisión pública. Riobóo pide a Pablo Iglesias que le lleve a los tribunales si considera que le ha acusado de prácticas ilegales sin pruebas. "Los periodistas no estamos para denunciar a los políticos, sino para desvelar las irregularidades que conozcamos", dice Riobóo. "He visto al Pablo Iglesias más duro que sería un peligro para la libertad de prensa. Porque divide entre periodistas amigos de los que no lo son".

Este empresario denunció que la productora de Pablo Iglesias pidió que le pagara una parte en negro. "Reconozco que yo también cometí una ilegalidad. Soy un periodista autónomo que gestiono una Pyme muy pequeña. Asumo las consecuencias. Lo que no admito es que se ponga en duda lo que denuncio cuando presento pruebas. Pablo Iglesias es un defraudador". Enrique Riobóo cree que Pablo Iglesias tiene "una cara oculta impresionante", y asegura que por eso ha escrito un libro sobre él.