La estafa de los pisos vacacionales

Cerca de 180 casos de viviendas falsas en esta estafa que utilizaba a toxicómanos para recoger el giro postal de la reserva de los apartamentos de lujo. En Espejo Público descubrimos cómo operaban los cabecillas de la estafa, que desaparecía una vez recibia la reserva del apartamento. Los estafadores sacaban las imágenes del apartamento de internet.

Rebeca, es una de las afectadas por esta estafa, la joven nos cuenta en Espejo Público que alquilaron un apartamento en Gandía para tres amigas, y pusieron una fianza de 150 euros para el alquiler del apartamento y una vez depositada la fianza desaparecieron. La joven nos asegura que le dieron un teléfono con el que podían hablar solo mediante Whatssap y cuando fueron a denunciarlo a la comisaría descubrieron que ese número de teléfono ya estaba denunciado.

Rebeca dice dar por perdido el dinero de la fianza, la joven dice que utilizaron una página de particular a particular para hacer la reserva y aunque les extraño un poco el precio del alquiler del apartamento por encontrarse en primera línea de playa no fueron conscientes de la estafa hasta que no les contestaban al intentar localizar las llaves del apartamento. Rebeca dice que enviaron el dinero mediante una cuenta bancaria en la que ingresaron el dinero.