Espejo Público entrevista al forense responsable del caso Asunta

Asunta Basterra murió por sofocación según se ha filtrado del informe final de la autopsia, un informe que todavía no se ha entregado a las partes, aunque según ha confirmado el responsable de la autopsia, el doctor José Blanco Pampín, se entregará en esta semana. "Estamos documentando el informe para entregarlo estos días".

El forense del caso, que no ha querido revelar datos del sumario, sí ha reconocido que "no es conveniente destruir pruebas antes de que el proceso esté finalizado", en referencia a la incineración del cadáver de Asunta ordenada por el juez Vázquez Taín. Al tiempo que reconoce que "las benzodiacepinas sí matan en dósis extremadamente altas o mezcladas con otras sustancias, pero no suelen hacerlo por sí solas".

Blanco Pampín explica que es recomendable contar con más de un informe pericial ante el juez. "Es una garantía de nuestra labor que otros peritos cualificados puedan realizar las mismas pruebas que además pueden llevarles a conclusiones opuestas, lo que pone en marcha el principio de contradicción que es lo que hay que ofrecer al tribunal para que valore cuál de ellos tiene más razón", sentencia.