La madre de la niña asesinada en Alcorcón: "Les doy mi apoyo a los padres de Rocío, porque ellos no tienen culpa"

"Creo que me hija me enseñó los mensajes para pedirme ayuda", lamenta Daniela en Espejo Público. Sin embargo, cuando Daniela le planteó a Denisa que denunciaran esta le dijo que eran solo bravuconadas y que realmente no corría peligro. Daniela sabe que se investigan todas las posibilidades pero cree que la asesina de su hija es Rocío. "Cuando atacaron a mi hija estaba hablando por teléfono con su amiga Silvia y le dijo que había llegado Rocío", señala.

"Su padre y yo nos divorciamos en 2006 y ella quizás tenía más libertad de la que podía asumir" comenta en el programa. "Los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos", asegura. Brinda su apoyo a los padres de la presunta asesina. "Los padres no tenemos la culpa, los hijos deben tener más humildad".