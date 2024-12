Jordi Sabaté, enfermo de ELA: "El Estado nos ofrece el derecho a morir. Lo justo sería que también nos ofreciera vivir"

Indignación de algunos enfermos de ELA con el Gobierno. Uno de ellos, el activista Jordi Sabaté, ha publicado un durísimo mensaje al que se ha unido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tras luchar para conseguir que se aprobara la Ley en el Congreso los enfermos de ELA se encuentran con que no hay financiación para su puesta en marcha. Y la promesa fue que estaría antes de que acabara este 2024.

"Siento haber dado esperanzas a enfermos de ELA por no haber sido cauto"

En sus redes sociales Sabaté pide "sinceras disculpas, por haber dado falsas esperanzas a personas enfermas de ELA, por haberme creído a los responsables políticos. Me siento responsable, dice, de no haber sido cauto. Perdón".

Feijóo se suma a la indignación

Feijóo se ha sumado, y le ha respondido. Dice que comparte la indignación y asegura que "una ley aprobada no está en marcha por la negativa del Gobierno que no pone los recursos económicos. Desde el PP volvemos a pedir esta semana en el Congreso que cumplan con su obligación y pongan la financiación ya"

Hace dos meses, el 19 de septiembre Pedro Sánchez recibía a Jordi Sabaté en Moncloa. Aplaudía en un tuit que esta ley salga adelante con el apoyo mayoritario del Parlamento" y le daba las gracias por "tu perseverancia y tu ejemplo" Sabaté decía entonces que salía de la reunión con Sánchez con "un compromiso presupuestario y que la Ley ELA se pondría en vigor este año". Reconocía haber sido "muy duro con él y su gobierno" y aseguraba que le he pedido perdón "por mis ataques a su persona durante mi activismo, y hemos quedado para hacer unos tiritos de baloncesto".

Ahora a escasos días de que acabe el 2024 y sin la ley aprobada Jordi Sabaté está indignado y aunque es un luchador incansable hoy confesaba en Espejo Público que estaba un poco "más triste".

Jordi en su primera intervención en el programa daba las gracias por "dar visibilidad al ELA, ya que los enfermos, dice "estamos desesperados". "Gracias de corazón", decía.

"Seguimos sin tener ayudas para salvar la vida de miles de personas que no tienes ideología"

¿Te prometió el gobierno que la financiación de la ley de la ELA entraría en vigor antes de que terminara este año 2024? A lo que Sabaté respondió: "La reunión que tuvimos con el gobierno en la Moncloa, nos prometieron que las ayudas de la Ley ELA llegarían este año 2024, 50 días después de que se aprobara la ley ELA y su publicación en el BOE seguimos sin tener la financiación de 240 millones para poder tener ayudas para vivir y poder salvar la vida de miles de personas" , porque Jordi Sabaté expone datos que estremecen : "La ley ELA es una cuestión de vida o muerte y no tiene color político ni ideología. Cada día en España mueren 3 personas enfermas de ELA de todas las ideologías y a su vez cada día diagnostican 3 nuevos casos de ELA y a día de hoy sólo y exclusivamente el Estado nos ofrece el derecho a morir con la eutanasia , pero creo que lo justo sería que también nos ofreciera la opción al derecho a vivir, con las ayudas de la Ley ELA".

¿Os sentís decepcionados y engañados. ¿Os han explicado por qué no ha entrado en vigor, os han dicho cuándo será? , Jordi fue contundente: "No nos han dado ninguna explicación, ni sabemos cuando se pondrá en vigor. Estamos esperando que se reanuden las reuniones interministeriales para poner en vigor esas ayudas en todos los rincones de España, no nos contestan, nos ignoran"

¿Se han puesto en contacto con vosotros representantes de otras fuerzas políticas? "se ha puesto en contacto con nosotros el PP y VOX" , explicaba.

Dando una lección Jordi Sabaté se despedía: "Besos y abrazos con mis pestañas Susanna y viva la vida!

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.