"A mi hija no la he enterrado, pero el caso Marta del Castillo está enterrado"

La pesadilla en el seno de la familia de Marta del Castillo viene desde el mes de enero de 2009. A día de hoy se sigue sin conocer el paradero de la joven que es lo único a lo que ya aspiran a conocer tanto Antonio como Eva Casanueva, los padres de la joven. Eva Casanueva ha visitado el plató de Espejo Público y ha reconocido que se encuentran muy frustrados tras todo este tiempo siin poder encontrar el cuerpo de su hija. "La Justicia nos ha dado la espalda hace ya muchísimo tiempo. Mi hija no la he enterrado, pero el caso Marta del Castillo está enterrado".

La decepción en la madre de la joven sevillana cada vez es mayor según avanzan los años. Además admite que, cada vez, están más solos y reconoce que su trato con la policía se está resistiendo "hay ciertos roces con ellos sobre todo con lo último que ha pasado, lo de las grabaciones. Pensamos que se podía haber hecho más. Hay una pieza separada para encontrar el cuerpo de Marta. El cuerpo de mi hija no se puede encontrar si no se pregunta, se presiona o se interroga. No se encuentra desde un satélite arriba".

Eva Casanueva ha mostrado su preocupación por lo que pueda ocurrir con el cd con las 600 horas de grabaciones realizadas al "Cuco" y a su entorno. "No me preocupa que no le hayan recogido el cd a mi marido, lo que me preocupa es qué se va a hacer con ese cd". Casanueva cree que el hecho de que el juez no haya recogido las cintas se puede deber al cansancio en el caso. "El juez en principio tuvo buena voluntad, hizo un buen trabajo y se lo tumbaron y todo lo que ha intentado hacer para encontrar a mi hija después se lo han ido tumbando. Yo creo que ahore está cansado".