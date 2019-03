¿Dónde estuvieron Juana y sus hijos cuando huyeron?

La madre de los menores no ha querido entrar en detalles sobre dónde estuvieron ella y sus hijos cuando escaparon. "Hemos estado a gusto, muy divertidos, estábamos de vacaciones, veíamos películas con palomitas y helados", es lo único que ha podido decir Juana sobre lo que hacían cuando estaban en paradero desconocido.

"Me emociono al ver la gente que estaba allí en lugar de estar en la playa o en la piscina" confiesa Juana. La última esperanza de la mujer era que alguien se preocupara por ella y sus hijos, pero ahora se enfrenta a un futuro incierto. La madre de los menores aún no sabe las consecuencias que tiene su huida y ante la pregunta de Susana de si se arrepiente o no, solo puede decir: "Yo creía que no iba a ocurrir esto, nunca he querido ir en contra de la ley".

Aunque lo que sí conoce es la posible pena de prisión pero para la mujer de Arcuri no es comparable con su matrimonio: "La cárcel no me da miedo en comparación con lo que he vivido con Francesco".