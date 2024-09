¿Creen los mexicanos que España debe pedir perdón por la Conquista de hace 500 años?

¿Cómo se ve en México el veto al rey Felipe VI en la toma de posesión de la presidenta mexicana? , ¿la opinión mayoritaria en México es la de López Obrador y Claudia Shinbaum? ¿o se ve como una exageración por intereses políticos? Son algunas de las preguntas a las que ha respondido el periodista mexicano.

Lo que estaba esperando México es una reacción del mismo tipo y no se dio, no se respondió a la carta

"Hay que poner en contexto lo que está pasando en México en estos momentos, estamos con un gobierno que a tratado de reivindicar los valores mexicanos, los valores que vienen de nuestras culturas indígenas. Siempre se ha caracterizado por querer demostrar que México es un país completamente independiente, que defiende sus raíces, y se ha confrontado con muchos, no solamente con España, tenemos conflicto con EE.UU. , con Perú, con Austria y con muchos otros más", explica Arévalo Piña y justifica: "Si mandó una carta donde López Obrador le pide la rey de España que haga lo que muchas potencias han hecho con aquellos países que invadieron y colonizaron como lo hicieron los británicos, los holandeses, los belgas , lo que estaba esperando México es una reacción del mismo tipo y no se dio, no se respondió a la carta"-

Lo curioso es que el periodista mexicano confiesa que "aquí en México el tema ya se había olvidado" pero ¿ qué es lo que pasa ahora con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder? José Luis Arévalo, confiesa que con su llegada al poder que tomará posesión en octubre, este tema se retoma.

Hay rechazo por parte de los mexicanos

Entonces, ¿esto ha provocado que haya rechazo ahora de los mexicanos hacia España? Arévalo Piña cuenta que "la opinión generalizada de los mexicanos es de rechazo porque en México hay un gran cariño a España" y añade, "también hay rechazo de los mexicanos que en los últimos meses se han ido a vivir a España", por eso asegura que podría haberse evitado : "España pudo haber hecho lo mismo que hicieron los británicos, los belgas, los holandeses" y tampoco les quitaba gran parte haberlo hecho y de ahí que López Obrador quiera ocultar todos los problemas que tiene este país en estos momentos, en un problema diplomático que la verdad no viene mucho al caso".