Apagón para principiantes: un experto desvela que puede volver a pasar y si conviene apagar las nucleares

La red eléctrica se encarga de garantizar que no haya oscilaciones. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué pudo pasar para que las fotovoltaicas en un día soleado, tranquilo, de repente , en apenas cinco segundos tuvieran ese bajón?

El socio responsable de Energía de PwC, Óscar Barrero explica : “Lo primero es que lo que hace red eléctrica es un día antes o con un cierto tiempo de antelación, se asegura que tiene generación suficiente para cubrir la demanda estimada. Y normalmente, en esa estimación, el margen de error es muy pequeño o prácticamente nulo. Una vez que se hace esto en el día de suministro de energía, en tiempo real, necesitas tener la red estabilizada. Es decir, ya no es un problema tanto de que tengas grandes déficits de generación y de demanda, sino que el balance ya en tiempo real tiene que ser prácticamente con un margen de error muy, muy, muy bajo. Ahí es cuando se producen esas oscilaciones que se traducen en sobretensiones o en menos tensión de la necesaria o en variaciones de frecuencia”.

Es decir, lo que cuenta Barrero es que no es un problema de oferta de demanda, sino que tal vez esa presencia masiva de fotovoltaicas de solares no te da la estabilidad que necesitaría. El Socio responsable de Energía de PwC añade que “el ajuste fino es imposible preverlo el día anterior y lo tienes que hacer en el momento. Entonces, contra más exceso de generación renovables, esa propensión a la inestabilidad es mayor, pero eso en sí mismo no tiene por qué ser únicamente una causa si por otro lado tienes otro tipo de generación suficiente que es justamente la que hace el control”. En este sentido Barrero se refiere a nuclear hidráulica y ciclos combinados principales, es decir, que tienes que mantener ese equilibrio para tener estabilidad en el sistema.

Si trasladamos el apagón en cualquiera de nuestras casas, podemos decir que a las 12.35 saltaron los plomos, porque las fotovoltaicas se protegieron de algo que todavía no sabemos. ¿Esa inestabilidad de las renovables justifica que se mantengan las nucleares?

“Esa cuestión de fondo, de inestabilidad, lleva al sistema fuera de unos parámetros de operativos, fuera de rango, digamos, de esa forma, que hace que saltan los plomos, se desconecta la generación de forma masiva y eso es lo que nos lleva el sistema al cero absoluto, que es lo que vivimos ayer. Con lo cual esa desconexión de toda esa generación que se comunicó al principio, tanto por red eléctrica como por el Gobierno, fue más una consecuencia que la causa en sí mismo, la causa que es esa fuerte inestabilidad, está todavía por determinar”

¿Esas renovables que hacen saltar los plomos, lo hacen de manera automática para protegerse o hay un sistema en la que controla eso?

“Es un sistema que controla red eléctrica y que está conectado con los propios sistemas que tienen las plantas de generación, pero todo funciona de forma automática”

Otro debate son los precios del mercado de la energía. ¿Puede haber alguna relación con la estabilidad?

En el ejercicio pasado se registraron 457 horas a 0 euros y otras 247 horas más con precios negativos. El lunes a las 12.30, cuando se atacaba el apagón, el pool estaba registrando precios negativos récord de 1,9 euros por megavatio. ¿Puede haber alguna relación con la estabilidad?

“Hay una correlación clara, porque cuando hay precios cero negativos, es porque tenemos un exceso de generación, normalmente exceso de generación renovables. Por eso se ha producido principalmente en la primavera, que es cuando tenemos una contribución de renovables muy alta. Eso, evidentemente, lo que te está llevando es que, si hay un exceso de generación, el sistema también se está encontrando una situación de estrés adicional, porque el sistema se estresa en dos situaciones: Cuando tenemos mucha demanda y tenemos que incorporar mucha generación, o cuando tenemos poca demanda y no sobra generación. En las dos situaciones, la gestión del sistema es compleja”.

Es inevitable temer que volvamos a sufrir un gran apagón, ya hemos sufrido uno y ¿Quién nos asegura que vayamos a sufrir otro?¿Podría pasar hoy? ¿Puedo pasar mañana?

“El riesgo cero no existe, es decir, y de hecho, nunca hemos tenido riesgo cero. Lo que pasa es que hay que tener un riesgo a unos límites, para un sistema, como es el sistema eléctrico, que a todas luces es un sistema crítico. En las mismas condiciones que tuvimos el apagón, yo te diría que el riesgo es cero, porque seguro que se han implementado medidas adicionales, ya lo estamos viendo en el cambio de generación de ayer y de hoy, ya no es exactamente igual que el que tuvimos. Hemos puesto airbags adicionales, vamos a decirlo así. Y por lo tanto, en las mismas condiciones no va a suceder. Lógicamente, si volvemos a tener otro tipo de eventos, no previsibles, tendremos que ver si efectivamente la red es capaz de aguantarlos”.

Respecto al debate de centrales nucleares versus, energías renovables, asegura que “ son todas necesarias y tienen que ser complementarias” y precisa: “necesitamos energía competitiva y renovable, pero si no tenemos garantía de suministro, de nada nos vale. Con lo cual necesitamos también otro tipo de generación, como la nuclear. También la hidráulica y los ciclos combinados que nos permitan justamente estabilizar la red cuando tenemos esta gran contribución de renovables. Y esto, evidentemente, lo tenemos que hacer a la velocidad adecuada, porque tenemos que ir testando que el sistema es capaz de aguantar.

Cómo experto, Susanna Griso le pregunta: ¿si tú tuvieras que tomar la decisión de apagar las nucleares, en esta situación lo harías?

Óscar Barrero responde contundente: “No, ninguna duda. Yo creo que estamos en un contexto geopolítico, en un grado además de incumplimiento de objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, que nos lleva a reconsiderar la necesidad de mantener también los precios de energía contenidos, nos lleva a replantear si el cerrar nuclear es apropiado en este momento, dado que la nuclear es una energía que no emite CO2, es competitiva en coste.

