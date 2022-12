"Las entradas no te las cortaban", asegura la hermana de una de las víctimas

Katia murió víctima de una avalancha durante la noche de Halloween en una fiesta que se celebraba en el Madrid Arena. En Espejo Público hemos localizado a Tania, su hermana, quien ha relatado que había demasiada gente en el recinto. Tania intenta recopilar todas las entradas o justificantes posibles para demostrar que había más gente de la permitida en el recinto. "He estado leyento los tuits de Steven Aokin, el artista princial del evento, y decía que había hasta 20.000 personas cuando todo el mundo sabe que no caben más de 10.000 personas". Insiste que las entradas "no te las cortaban a la entrada, por lo que pienso que los organizadores las volvía a vender".

Según ha asegurado Tania, "la policía nos dijo que parecía que todo se produjo por una bengala, pero no sabemos más", dice. La hermana de la malograda Katia ha relatado a Espejo Público que tuvo que ser ella quien identificara el cadáver "mi padre está mal del corazón y hace dos años falleció mi madre. Esto no tenía que haber pasado. Es muy duro".

En el plató del programa hemos hablado con Christian, un joven que se salvó de milagro y que se encontraba muy cerca de Katia. "Ella me dijo antes de morir que quería mucho a su padre, nada más".