"Entiendo que la palabra sumisa ponga nerviosas a las mujeres"

Costanza es una mujer casada, tiene 4 hijos y a sus 41 años trabaja como periodista en la televisión pública italiana, la RAI, además de escribir libros. En una entrevista a Espejo Público, justifica su "visión" de la mujer sumisa, como ella misma se auto-define, en si experiencia personal.

"Entiendo que la palabra sumisión ponga nerviosas a las mujeres que han conquistado, quizá, desde hace poco, algunos derechos, desde hace algunas décadas. Pero yo, puedo decir que me he basado en mi experiencia, en la de mi matrimonio y de las charlas con mi padre espiritual. Y, entonces, he releído la carta de San Pablo a los Efesios -de la que he cogido el título-, y que dice a las mujeres que se sometan y a los hombres, que mueran por sus esposas", afirma.

Según Constanza, el "problema" de la mujer es "el deseo de control". Mientras que, el del hombre, es "el egoísmo". "Creo que la mujer ha sido llamada a servir en el sentido de donarse. La mujer se realiza donándose".

El libro, editado por el Arzobispado de Granada, ha generado una encendida polémica por las ideas que defiende, así como por ser precísamente la Iglesia la que aporta el dinero para la publicación del libro en nuestro país.