Un enorme botellón arruina la tranquilidad en la localidad cántabra de Noja

La situación es insostenible. Cada noche miles de jóvenes en la localidad cántabra de Noja, deciden salir a pasarlo bien en lo que supone un enorme botellón al que las autoridades locales no han puesto freno. Las calles se convierten en un improvisado baño, donde los jóvenes orinan sin pudor en portales, muros y coches. Por si el ruido fuera poco, los chicos, envalentonados con el alcohol, se ponen al volante de sus coches para hacer carreras ilegales por las calles. Destrozos en el mobiliario urbano y numerosos incidentes con los vecinos protagonizan noches de continuos problemas. La policía patrulla por el parque pero no puede controlarles. La autoridades de Noja afirman que no hay medios suficientes. Los vecinos sólo desean que ésto se convierta en un mal sueño.