"El problema de España es que el virus ha llegado cuando teníamos un deuda pública del 96% y un déficit de casi 30.000 millones"

Santiago Niño Becerra, economista, comenta: "España puede llegar a un nivel de desempleo de seis millones y medio. España sumando los avales del estado, las ayudas y las prestaciones sociales puede llegar a 300.000 millones más de deuda pública y por otro lado, podría llegar a un déficit del 12-13%".

Asegura que la situación actual, "no hay nadie vivo que haya vivido algo parecido" y ni siquiera la crisis del 2008 fue parecida, por lo que manifiesta que para encontrar algo similar tendríamos que remontarnos al siglo XVIII, a las crisis agrarias".

"Un parón como este no se ha dado nunca, esta situación de parón va en contra de nuestra propia dinámica económica", señala. Considera que se han generado tantos ERTE que las administraciones públicas no han tenido la capacidad de gestionar el número de éstos, "no es que haya habido una mala gestión, es que no han podido".

Cree que se hubieran tenido que administrar muchos más recursos para gestionar la situación, "pero nadie creía que íbamos a llegar a una situación como esta". Por último, apunta que el problema de España es que el virus ha llegado cuando teníamos un deuda pública del 96%, un déficit de casi 30.000 millones y crecimiento que estaba decayendo.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.