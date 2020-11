Juan José Badiola, sobre la vacuna del coronavirus de Pfizer: "Una efectividad del 90% es algo muy bueno cuando la de la gripe es del 60%"

La farmacéutica estadounidense Pfizer ha anunciado este lunes que su vacuna contra la Covid-19, desarrollada junto con la alemana BioNTech, es "tiene una eficacia del 90% y se encuentra ya en la última fase antes de pedir formalmente su homologación".

En cuanto haya eficacia contrastada y material suficiente fabricado, la Unión Europea recibirá unos 300 millones de vacunas. El reparto de las dosis se hará de forma proporcional y por población y España podría recibir entre 20 y 30 millones de vacunas de Pfizer contra el coronavirus a partir de enero de 2021.

En una entrevista esta mañana en Espejo Público, el director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha manifestado que el anuncio de Pfizer es una buena noticia y su efectividad del 90%, "si finalmente cumple los criterios, que no han terminado los ensayos aún, sería una muy buena vacuna", especialmente si se compara con la vacuna de la gripe cuya efectividad vacunal globalmente es del 60%, pero que varía en función de las características de la vacuna, del virus, de la población y del objetivo que se persigue prevenir.

En el análisis preliminar de los resultados, la farmacéutica indica que no se informa de ningún efecto adverso grave derivado del consumo de este medicamento, ya que la vacuna "no está hecha con el virus, sino que se trata de un ARN 'mensajero', lo que reduce más los riesgos", indica el profesor que se trata de "una parte concreta en la cadena de reproducción dentro de la célula, por lo que no es el virus como tal".

Las diferencias entre las las personas vacunadas y las que recibieron el placebo, indican una tasa de eficacia de la vacuna superior al 90 por ciento 7 días después de la segunda dosis, indica Pfizer en un comunicado. Esto significa que la protección se logra 28 días después del inicio de la vacunación, que consiste en un programa de 2 dosis.

Sin embargo, Badiola indica antes de su distribución tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Española, deben autorizarla y comprobarla antes de su distribución ya que según él "son agencias serias y completamente fiables".

Una vez lista en su totalidad, será entonces cuando tenga que enfrentarse al reto de su distribución a escala global. La fórmula desarrollada por Pfizer y BioNTech, por ejemplo, necesita mantenerse entre -70 y -80 grados centígrados para conservar sus propiedades, "Es una temperatura bastante normal para determinadas muestras", indica Badiola.

Finalmente, una vez desarrollada, quedará por ver si el mundo dispone de infraestructuras suficientes para fabricar, transportar y conservar los viales.

