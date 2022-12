Ecologistas de Gibraltar denuncian la llegada de un submarino nuclear al Peñón

Raquel Ñeco, de Ecologistas en acción, ha mostrado su indignación en Espejo Público por la llegada y atraque de un nuevo submarino nuclear de la Armada británica en el Peñon de Gibraltar. "A los ciudadanos de esta parte de la reja, como me consta que a los del otro lado, no nos parece nada bien este tipo de acciones".

Desde la llegada del famoso "Tireless" hace unos años, han llegado a Gibraltar 56 submarinos nucleares, han denunciado desde Ecologistas en Acción, para tareas de avituallamiento, cambio de tripulación o tareas de reparación. Ñeco denuncia que el puerto de Gibraltar no está preparado para realizar labores de mantenimiento de este tipo de barcos. "Se puede hacer en un puerto de Escocia, en donde sí están preparados para llevarlos a cabo. Además no existe ningún tipo de plan de emergencia para los habitantes de la zona", denuncia.

Asimismo se queja de la opacidad por parte de las autoridades espñolas. "No hemos tenido ningún tipo de información sobre la llegada de este submarino, como el resto de veces que ha llegado hasta aquí alg´n barco como estos. Nos da igual si se trata de aguas españolas o no, a los ecologistas eso no nos importa. Si hay problemas medioambientales, estos no entienden de fronteras".