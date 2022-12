Duro enfrentamiento entre Jesús Mariñas y Cristóbal Toro

El Caso Malaya no deja indiferente a nadie. Tras escuchar en Espejo Público las declaraciones de Isabel Pantoja, defendiéndose de las acusaciones que se le han hecho en torno al caso. Nuestro contertulio, Jesús Mariñas y Cristóbal Toro, el periodista que con sus declaraciones hizo que la tonadillera llamara a nuestro programa, se han enzarzado en un duro y agrio debate.

Cristóbal Toro ha defendido que Julián Muñoz no es consciente de lo que puede suponer el posible pacto entre Isabel Pantoja y la Fiscalía. "Julián Muñoz no manejaba cuentas. No sabe rellenar un cheque". A lo que Mariñas le ha respondido que "Cristóbal, estás haciendo una burda justificación de la actuación de una persona, para la que trabajaste y de la que cobrabas".

El periodista marbellí ha respondido "Señor Mariñas, estoy siempre de usted hasta las mismas. Jamás he cobrado de Julián. Tu sí que has estado invitado en algún sitio de aquí invitado por el ayuntamiento. Estás yayá".