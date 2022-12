El domador atacado por un tigre: "Solo tengo heridas superficiales"

El vídeo ha dado la vuelta al mundo. Habíamos ido a ver a Franco, un domador de tigres que durante una conexión en directo con el programa, había recibido un ataque de uno de sus animales. Afortunadamente, Franco supo controlar la situación y todo quedó en un susto. Pero, tras el zarpazo del tigre, hemos querido volver al lugar donde se produjeron los hechos para conocer las consecuencias del ataque.

"El tigre estaba confuso porque oía mucho ruido a través del pinganillo y se puso nervioso", asegura Franco, que lleva 40 años trabajando de domador. "Para lo que es un tigre, lo que ha pasado no es nada, solo tengo heridas superficiales. Me moví muy rápido", dice Franco. Para evitar problemas con los vecinos de la zona, que se encuentran atemorizados por el hecho de tener a semejantes animales salvajes tan cerca, Franco ha decidido trasladarse a vivir con su caravana junto a los animales, "como he hecho los últimos 40 años", dice.