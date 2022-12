Se disparan los casos de hurtos famélicos por la crisis

Generalmente se trata de robos que no superan los 400 euros, por lo que no pueden considerarse como delitos y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se denuncian. "Se trata de algo muy desagradable y no solo para la persona que comete el robo, sino para nosotros que debemos evitarlo", asegura un responsable de supermercado.

Los robos de comida se han disparado casi un 7 por ciento en los ultimos años. El año pasado supusieron para España una pérdida de casi 3.000 millones de euros. En términos absolutos, Rusia es el país encuestado donde más pérdidas se producen por robos. Los suizos son los más honrados. Nuestro país se sitúa en mitad de la tabla, en el octavo lugar.

En cuanto a los artículos que más se roban, el queso es el alimento más "codiciado" y encabeza la lista de "productos de alto riesto" en las estanterías. Le siguen la carne fresca o curada, el chocolate, las bebidas alcohólicas, pescados y mariscos, lacteos y condimentos.