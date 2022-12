La difícil adaptación familiar de la niña que estuvo cuatro meses fugada

María lleva 18 dias en casa. Su vida familiar dista todavia mucho de la de cualquier chica de su edad, aunque tanto su madre como ella se esfuerzan cada dia por conseguirlo. Laz primera semana tras su regreso, Manoli vio un cambio de actitud de su hija, pero dice que duró poco. "la primera semana todo fue bien, pero después ..." María sigue sin aceptar del todo las normas familiares y no es raro el dia que sale de casa y no vuelve hasta pasadas muchas horas después. Una actuación que para su madre se convierte en auténtico calvario.

Manoli dice que vive en una incertidumbre constante, que cada día planea sobre ella el fantasma de las 10 veces que su hija se ha marchado de casa. Manoli se siente impotente y desamparada. "A mí no me dejan proteger a mi hija con esta ley de protección de menores, porque mi hija si se quiere ir lo puede hacer", dice Manoli. María dejó los estudios hace dos años. Es consciente de su problema y ha pedido ayuda profesional a su madre para entender todo lo que le esta ocurriendo. Asegura no mantener ya relación con el hombre de 33 años con el que estuvo saliendo.