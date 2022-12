Denuncian a un ginecólogo onubense de quedarse con bebés en su clínica

Librada Gallardo busca a una mujer idéntica a ella, su gemela nacida en octubre de 1965 y dada por muerta al nacer. Su madre, Manuela Alba, falleció hace pocos años. Sus últimas palabras fueron para la hija que, según ella, le arrebataron. "Le dijeron que la niña había muerto y que no preguntara más por ella que la iban a enterrar junto a la de otra niña de otra señora que también había muerto, que no se preocupara y que la otra señora iba a pagar todo", dice su hija.

Manuela dio a luz sola, su marido Tomás Gallardo se encontraba en Alemania trabajando. No les faltaba dinero pues por cada hijo recibían una subvención del Gobierno alemán. Tuvieron 14, entre ellos tres pares de gemelos. El ginecólogo que la atendió era Manuel Talamante Cumbreras.

Belén Mingorance también busca a su hermano. Su madre, María Sánchez quería tener un parto sin dolor y el 28 de marzo del 78 acudió a la Clínica de la Merced de Manuel Talamante. "La dejaron sola en la clínica la enfermera, que es la actual mujer del médico y su hermana, que era la matrona. Le pusieron una inyección y una pastilla debajo de la lengua. Mi madre ya no puede contar nada más", asegura Belén.

Le aseguraron que el niño nació muerto. Belén considera que su madre era un blanco fácil para un robo. "Mi madre era soltera, sorda, analfabeta y primeriza", dice Belén. Manuel Talamante, imputado en el caso, no dijo en su declaración ni una palabra. Belén no se cree que ni él ni su actual mujer no recuerden nada.