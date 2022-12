"El Cuco no tiene vergüenza"

Antonio del Castillo, padre de Marta, ha asegurado a los micrófonos de Espejo Público, que el Cuco 'está mintiendo desde el principio'. "Mi reacción ante la entrevista es de enorme indignación por la cobertura mediática que se le ha dado, aunque entiendo que hay libertad de expresión y las audiencias mandan".

El padre de Marta asegura que "'el cuco miente. Lo ha hecho desde el principio. Tiene la lección muy bien aprendida. Yo no entiendo que nadie pueda meter a su madre en prisión si no tiene nada que ver". El juez de menores dejó en libertad a Francisco Javier García, quien ya es mayor de edad, pues consideraba que no existían pruebas de su culpabilidad. Algo con lo que en nada está de acuerdo el padre de Marta del Castillo, "hay muchos delincuentes en la calle por un fallo judicial como este, y al caso de Mari Luz Cortés me remito", dice.

"Él dice que le han quitado la infancia, pero esa es su opinión, ya quisiera yo tener la juventud que él tiene y sobre todo a mi hija conmigo. No tiene vergüenza. Dice que no sale, pero me consta que acude a casa de Samuel en bicicleta con una gorrita para que nadie le vea", afirma Antonio del Castillo. "Si ha confesado un crimen como este, lo mínimo que podría hacer es decir dónde está el cuerpo".