Cuatro años de la desaparición de Sonia Iglesias

¿Qué pasó con Sonia Iglesias aquel 18 de agosto? Después de desayunar juntos en un bar cercano a su casa en Campo da Torre, Julio Araujo (único sospechoso) asegura que lleva en coche a Sonia hasta el centro de Pontevedra. Quería hacer recados como dejar a arreglar unos zapatos en este comercio. Es la última persona que la ve, pero entre el momento en el que asegura se despide de ella y el que saluda por un amigo hay exactamente una hora en la que nadie sabe que hizo Julio Araujo. No tiene coartada. Su explicación de lo que pudo hacer no les cuadra a los agentes de la UDEV que llevan el caso. ¿Se deshizo de Sonia Iglesias en ese tiempo? No hay pruebas concluyentes, tan sólo indicios, de ahí el archivo provisional de la causa en su contra y su desimputación. Un varapalo más para la familia de Sonia que sigue asegurando que Julio Araujo vale más por lo que calla que por lo que cuenta.

Hemos conseguido hablar con el sospechoso, un testimonio de incalculable valor para la investigación. Pero la jueza del caso ve indicios en contra de Julio Araújo pero no pruebas concluyentes. Es por ello que la defensa ha logrado la desimputación de Araújo, que se ha basado en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Hemos hablado con Mari Carmen, la hermande Sonia Iglesias "no nos olvidamos de ella, en estos días la recordamos más porque volvemos a abrir la herida de nuevo". La familia pide que el caso no se cierre "esperamos que el caso no se archive". La hermana de Sonia ha escuchado en directo las declaraciones que Julio Araujo hizo a Espejo Público hace un tiempo "me da absolutamente igual la familia de Sonia". Mari Carmen tras escucharle añade que estas declaraciones demuestran lo que es "nosotros vamos a seguir luchando para que encuentren a Sonia".