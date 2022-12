¿Cuántos casos de niños robados esconde el cementerio abandonado de San José?

san José lleva 20 años abandonado. Está en ruinas y todos los nichos vacíos. Solo quedan aquellos que están enterrados en los patios. El ayuntamiento ha autorizado la exhumación de 41 tumbas de niños. Son aquellos en los que se ha podido determinar el emplazamiento exacto, pero sólo es la cuarta parte de los que están a la espera, porque en Cádiz hay centenares de familias cuyos hijos fueron supuestamente robados.

Margarita Diez Bejarano ha investigado lo que pudo ocurrir con su hija, nacida en 1976. En el archivo municipal localizó siete folios con 52 nombres cada uno, los de los niños fallecidos antes de cumplir 24 horas de vida. "Según estos documentos, estaríamos hablando de dos a tres recién nacidos muertos al día en Cádiz. Eso creo que no es normal", asegura.

Margarita tenía 17 años cuando dio a luz, era casi una niña sobrepasada por la desgracia. "El niño nació vivo y lo trasladaron a otro hospital y al día siguiente me dicen que el niño ha fallecido". El hospital se encargó del entierro en San José, sin testigos de la familia. En su búsqueda, Margarita ha encontrado hasta tres causas diferentes de su muerte. Nada cuadra. Ahora el ayuntamiento le ha permitido visitar la fosa donde teóricamente está enterrado. "Hay un árbol, un ciprés, esperó que esté ahí, pero sospecho que no. Compré todas las papeletas aquel día y me tocó", sentencia Margarita.

El Caso de Chary Herrera es muy similar. Busca a una hermana nacida en 1975 en la residencia Fernando de Zamacola, actualmente Hospital Puerta del mar. Un lugar que centraliza decenas de denuncias. Según comenta ella misma, la niña era tan hermosa que las enfermeras la sacaban continuamente de la habitación para enseñarla. Desde el primer día su padre sospecho que se la habían robado "por la forma que le habían tratado".

Chary averiguó que su hermana estaba enterrada en una fosa de este cementerio de San José. Aunque tiene pocas esperanzas. "Los casos que hemos visto de personas que han desenterrado sus tumbas, no había restos".

Una de las pocas personas que pudo desenterrar los restos es Josefa Rincón. Su hijo también nació En Zamacola en 1984. Trece años más tarde quiso trasladar los restos a un panteón familiar en el cementerio mancomunado de Chiclana. La caja estaba vacía, solo había una venda. Unas vendas que confirman las sospechas de su familia. Nunca vieron al niño, tan sólo un bulto envuelto.

Mientras, en el cementerio de San José, frente a la playa de la Victoria muchas respuestas esperan bajo tierra para salir a la luz