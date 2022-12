"Cuando ví cómo estaba mi madre, nos derrumbamos todos"

"Mi madre ha sido el motor de mi vida", ha declarado a Espejo Público Alex, uno de los hijos de Dolores, la española presa en una cárcel de Bolivia. En la familia no conocían la enfermedad de Dolores, que padece un cáncer de mama. Se enteraron a través del programa de La Sexta, 'Encarcelados'. "Primero fue un momento de alegría al verla, pero yo no la había visto en cinco años y cuando nos enteramos de todo, nos derrumbamos".

Alex ha hablado recientemente por teléfono con su madre y esta le ha confesado que lo primero que quería hacer al regresar a España es "dar un paseo por la playa y comerse una paella. Quiere hacer muchísimos cosas. Lo que quiere es venir ya". El hijo de Dolores ha reconocido que sabía que estaba enferma pero confiesa que no esperaban que estuviera tan grave. "Tenemos que darle de alta en la seguridad Social porque estaba dada de baja".

Dolores, en una conversación telefónica con Espejo Público ha reconocido que todavía no se lo puede creer. "Hasta que no esté en el avión y pise el suelo español no me lo voy a creer".