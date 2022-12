La crisis ha disparado la prostitución entre jóvenes de nuestro país

Tiene 20 años y estudia enfermería. Su situación familiar es muy delicada pues su familia está al borde del desahucio y no tienen recursos económicos. Ha tomado la decisión de prsotituirse. Las llamadas interrumpen sus estudios y esta universitaria de 20 años se transforma en Penélope, Bárbara, Sandra, Rebeca. "Hago todo tipo de servicios y mis tarifas son de media hora 40 euros y una hora 60".

Su sonrisa y su esperanza parecen incapaces de desaparecer pero su realidad es muy distinta. "Aguantar a un baboso muchas veces es difícil. estar 24 horas alerta ta hece acabar muy cansada". Sus circunstancias económicas la han llevado a prostituirse. "Me dedico a esto porque no tengo ni para comer, ni hay para pagar el alquiler. Tomé la decisión tras ver la situación en mi casa, que mis padres no tienen trabajo".

Al borde de ver a su familia desahuciada, se inició en el mundo de la prostitución hace un año, con 19, trabajando para un proxeneta al 50 por ciento. Ahora, trabaja en un piso con una amiga, la hermana y la madre de esta que también se prostituyen. Juntas consiguen seguridad y ahorran en comisiones.