Crimen de Cala Cortina: "Tenemos plena confianza en que nuestros compañeros son inocentes"

Por primera vez hemos hablado con un policía de la comisaria de Cartagena, compañero de los seis agentes investigados en el crimen de Cala Cortina. Se deshace en elogios para sus compañeros. "Imposible, imposible, no son capaces. Seguro, yo los conozco y eso es imposible. El tiempo que he trabajado con ellos se han comportado ejemplarmente. Han estado en situaciones difíciles y en intervenciones muy difíciles y han dado la cara. Nunca han estado expedientados. Son personas jóvenes, saludables deportistas y a disposición del ciudadano. Tenemos plena confianza en que son inocentes", asegura.

En cuanto a la víctima, Diego, este agente afirma que no suponía ningún peligro para nadie. "Diego, que es la persona fallecida, era una persona que era totalmente inofensiva y contra una persona inofensiva, nadie hace un acto de violencia. Tienes que tener siempre un motivo para hacer un acto de violencia y contra Diego era imposible. Entonces los compañeros es imposible que hubieran hecho nada, ni agredirle ni pegarle ni mucho menos ocultarlo. Mucho menos eso. Matarlo nunca".

Este hombre cree que si sus compañeros no dijeron nada antes sobre la muerte de Diego era por miedo, "nunca se les pasa por la cabeza el que les puedan achacar la muerte de Diego, por eso lo mantienen en secreto, sino seguramente lo hubiesen dicho y lo mantienen en secreto por eso por miedo al expediente disciplinario. No hay ninguna prueba contra ellos, realmente no hay ninguna prueba contra ellos".

"La situación es muy dificil ahora mismo, porque hacer una defensa de los compañeros ahora mismo puede ser que levantemos una liebre que no queremos. Queremos ser pruedentes con la investigación y que todo se aclare. Los compañeros, la gran mayoría de compañeros, tienen confianza de que son inocentes. Confían plenamente en ellos. Lo que nosotros queremos, también, es que estén el menos tiempo posible en prisión porque no han sido ellos y que esto se esclarezca lo más rápido posible", sentencia.