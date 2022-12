La compañeras de cárcel de Rosario Porto dicen que tiene un trato de favor

"Soy un interna más, pero aquí hay gente especial. Especial podríamos llamarle a una presunta asesina de su hija y, ¿se pueden creer que vive mejor que todos nosotras juntas?. Está en su celda, con acompañamiento. Come aparte de todas, no le hace falta de nada. Incomunicada del resto del mundo penitenciario, sólo son los altos mandos quien vienen a verla. Siempre protegida, no puede acercarse nadie ni a su puerta.

Hablo en nombre de todas mis compañeras, las cuales pagan igual que yo los horrores cometidos en un pasado, pero entiendo que la ley es igual para todos. Y aquí se está haciendo una injusticia, respecto al trato hacia ella y el trato que recibimos nosotras. En el Centro penitenciario de Teixeiro los mejores puestos de trabajo los tienen los violadores, proxenetas y asesinos. ¿Es que tienes que hacer un delito de sangre para que te dejen salir de prisión?.

Sufrimos maltrato psicológico constante con grandes diferencias entre unas y otras. Pero Teixeiro tiene una 'madrastra' del cuento de Cenicienta y no la ponen a barrer. ¿Será porque es abogada?. Sabe los por qué, las trampas y cómo moverse.

Siendo yo una interna que no tiene ningún parte disciplinario, no me permiten disfrutar de mi familia ni por tres días. Para una mujer como la 'madastra' del cuento, aún sin llegar a estar condenada, ya subió a verla un juez. Está claro, que aquí hay que ser importante, el resto no somos merceredoras de nada. Firmado: las sombras del módulo"