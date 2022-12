Clara: "Me tengo que prostituir para dar de comer a mi hija"

El paso que se ha visto obligada a tomar Clara es dramático. Tras varios meses buscando empleo sin éxito y una niña a la que alimentar, ha decidido dedicarse a la prostitución. Su marido lo sabe, "no le dí a elegir, le dije que lo primero era mi hija", pero nadie más de su entorno sabe a qué se dedica. "La primera vez me daban ganas de llorar. Es muy duro", asegura Clara. "Lo cierto es que esta nueva profesión me ha solucionado problemas. Cobro 200 euros por servicio, pero ni siquiera trabajo todos los días", continúa.

Una de las consecuencias de esta decisión para Clara es que ha dejado de enviar currículums. Clara reconoce que no está siendo fácil. "Intento poner la mente en blanco. Tengo que ser muy fría para que no me afecte lo que estoy haciendo. De momento este mes podré pagar la hipoteca"