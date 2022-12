"No es cierto que no guarden registros, a mí me cogieron los datos"

Madres que buscan a sus hijos, hijos que buscan a sus madres. Todos con un denominador común, la Casa Cuna de Santa Isabel. Hay algunos casos de felices reencuentros como el de una madre soltera que dió a luz allí siendo apenas una adolescente. No tenía intención de dejar en adopción a su hijo pero la engatusaron en un momento de vulnerabilidad. "La idea mía era haber quedado con mi hijo, porque yo vine aquí para que la familia no se enterara. Me llevaron donde un abogado para que firmara unos papeles y a las pocas horas lo dieron en adopción".

Desde entonces vivió la separación como un secreto amargo que le costó incluso la salud. La casa Cuna no la ayudó en su búsqueda, hasta que 35 años después, a través de un foro de internet sobre adopciones irregulares, contactó con una mujer nacida allí en aquellas fechas. Las pruebas de ADN confirmaron el parentesco. El destino propició en encuentro entre una madre y una hija que durante este tiempo vivieron sin saberlo a tan solo tres calles de distancia.

Otros siguen en la lucha solicitando ayuda en la Casa Cuna de Santa Isabel y topándose siempre con la misma respuesta: no existe ningún registro. "Es mentira", dice una madre. "Entré al despacho y nos tomaban los datos", dice una mujer que ingresó embarazada con 15 años Han pasado desde entonces 39 años, como tantas madres y como tantos hijos, sigue buscando.