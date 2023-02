Casas de adobe, paja y viviendas yurtas una alternativa más económica al ladrillo

Comprar una casa se está convirtiendo en misión imposible para muchas economías. Sube el precio de la financiación, las hipotecas cada mes son más caras y a esto hay que añadirle el incremento de los materiales de construcción. El coste de construir ha subido un 30% en el último año según el último análisis de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y esto encarece al final, inevitablemente, el precio final de venta de las nuevas viviendas. Ante este panorama surgen alternativas para poder tener una casa y que el bolsillo sufra lo menos posible.

Una de las alternativas al ladrillo es el adobe. Es una técnica milenaria utilizada sobre todo en el norte de África que consiste en levantar muros con sacos de tierra apisonada, agua y cal. Elementos mucho más económicos que los tradicionales. Este tipo de edificaciones son además muy sencillas de construir, con un curso especializado, casi cualquier persona aseguran podría realizarlo. Con estas casas de adobe podemos ahorrar sobre un 60% en el presupuesto de los materiales de construcción y un 30% en mano de obra si decidimos autoconstruirlo.

Casas de adobe como alternativa al ladrillo

En España aún no hay muchas construcciones de este tipo pero cada vez se está interesando más gente en ellas. Uno de los lugares donde podemos encontrar estas casas, llamadas domos, es el "El jardín de Gaia" una zona de huertos ecológicos en El Escorial, Madrid. David Villacañas es el propietario y está construyendo varios domos que se convertirán en alojamientos rurales. Son casas, nos explica David, sostenibles y más económicas sobre todo si te lo construyes tú. Se utiliza tierra arcillosa, cal y agua materiales naturales y desde luego más baratos. Por dentro, es como una vivienda normal se puede meter agua, luz, gas, calefacción, etc. y además son más fáciles de climatizar. Son más eficientes energéticamente porque son muros muy anchos que conservan mejor el calor en invierno y aíslan térmicamente mejor del sol en verano explica David.

Con las casas de adobe podemos ahorran hasta un 30%" explica David Villacañas

La desventaja de estos domos es que en zonas húmedas y lluviosas no son fáciles de mantener por lo que no se recomiendan en climas lluviosos. En España, nos cuenta David, son ideales para la zona centro y sur pero para el norte no es la casa ideal.

Utilizar la tierra como material de construcción es algo minoritario en nuestro país muy pocos arquitectos trabajan con esta técnica. Uno de esos proyectos es una casa de tapial situada en el centro en Ayerbe (Huesca), que ha ganado el Terra Award 2016, el Premio Internacional de Arquitectura Contemporánea en Tierra Cruda. Este proyecto lo ha realizado Ángels Castellarnau, fundadora de Edra Arquitectura km 0, para ella la tierra y el adobe ofrecen muchas ventajas: aislamiento térmico, acústico, electromagnético y mejor eficiencia energética.

Las viviendas de paja y las Yurtas son casas más eficientes

Otra alternativa son las casas de paja, una alternativa que está muy de moda. Son viviendas ligeras que también podemos construirnos nosotros mismos.

Con un presupuesto de unos 8.000 euros podemos tener una yurta

Junto a esto encontramos las Yurtas, las típicas tiendas itinerantes que utilizaban los nómadas en Mongolia. Con un presupuesto de unos 8.000 euros podemos tener una yurta con todas las instalaciones. Estos alojamientos se levantan con una estructura de madera ligera, mantas de lana y telas que cubren la estructura y que le dan un buen aislamiento. Las telas aíslan de la lluvia y de la nieve y la cúpula se cierra y se abre dependiendo de la época del año. Es un alojamiento muy fácil de construir y eficiente energéticamente y mucho más económico que los domos. Según David son una opción muy adecuada si tenemos un terreno y queremos una vivienda económica para temporadas y fines de semana.