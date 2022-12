Cambia una casa por una licencia de taxi

La casa lleva en venta un año, sin embargo, los compradores que se han interesado por ella, al ir al banco, este no les ha concedido la hipoteca. El matrimonio se encuentra en paro y necesita el dinero con urgencia ya que se les empieza a terminar su fuente de ingresos, así que viendo que la casa no se termina de vender, en tiempos de crisis el ingenio se agudiza y esta pareja ha decido hacer un trueque, cambiar su casa de la playa por una licencia de taxi. Actualmente una licencia de taxi ronda entre los 130.000 y los 150.000 euros y su piso esta a la venta por 175.000 euros, así que han decido intercambiarlo si alguien está dispuesto a ceder su licencia de taxi, quizá sea una buena oferta para taxistas que están pensando en jubilarse, y ¿Por qué no hacerlo con una casa en la playa?