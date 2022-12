Los billetes que más se falsifican son los de 5, 10, 20 y 50 euros

A los falsificadores les seguían la pista desde hace dos años. Y es que España es basicamente un país importador de dinero de mentira, el 70 por ciento de los billetes falsos que circulan en nuestro país se hacen fuera de España. Muchos de los detenidos son personas jóvenes con dominio de la informática pero tambien detienen a familias enteras.

Los billetes más fáciles de imitar son los de 5, 10, 20 y 50 euros y son los que con más seguridad nos pueden "colar" al menor descuido. Por eso recordamos los tres pasos para que no nos den el cambiazo: "En el holograma de los biletes hay unas perforaciones por las que se puede ver el símbolo del euro. Por otro lado, si giramos de manera leve los billetes, vemos que el color de la cantidad del falso no cambia, mientras que sí lo hace el billete verdadero. Y por último, el billete legítimo tiene un cero perfecto, mientras que el falso no".

La Policia Nacional ha detenido en esta ultima operacion a 10 personas. Con esta ya son 21 las redes de falsificación y venta de billetes desmanteladas en nuestro país en los ultimos tres años.