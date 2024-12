Beatriz Izquierdo, sobre la prohibición de móviles para menores: "La educación analógica no ha hecho daño a nadie"

El comité de expertos del Gobierno, en colaboración con la Fundación SOL, ha elaborado un informe que propone retrasar el acceso de los menores a los teléfonos inteligentes hasta los 16 años. Este informe, que incluye 107 medidas detalladas, busca servir como una hoja de ruta para afrontar los retos que plantea la exposición temprana de los jóvenes a las tecnologías y el contenido digital.

Generaciones jóvenes, amenazas y peligros

Beatriz Izquierdo, abogada, criminóloga y miembro de la Fundación SOL, ha participado en el programa Espejo Público para explicar las conclusiones de este informe. Izquierdo ha señalado que " todas las generaciones tienen peligro y en los años 80 los jóvenes estaban pinchándose heroína y tuvimos que lidiar con eso, y ahora tenemos que lidiar con otra serie de peligros".

Izquierdo ha subrayado que las recomendaciones del informe no deben interpretarse como una prohibición absoluta, "pretendo lanzar un mensaje tranquilizador", ha afirmado a Susanna Griso. Según ha explicado, las medidas tienen como objetivo "abrir un debate en la sociedad civil para alcanzar consensos en torno al uso responsable de la tecnología". "La educación analógica no ha hecho daño a nadie. Se trataría de priorizar, durante las fases más tempranas de desarrollo, una menor exposición a las pantallas, lo cual no significa una prohibición total".

Entre los riesgos destacados en el informe, Izquierdo ha hecho hincapié en las consecuencias del acceso temprano a la pornografía extrema, “podemos hablar de consecuencias físicas, psíquicas, incluso legales. Hay conductas que están ahí sin que los menores sepan que son delito, y eso los coloca en situaciones complicadas”. Asimismo, destacó los efectos psicológicos de la exposición extrema a la pornografía, como el rechazo a mantener relaciones sexuales en el futuro debido al impacto de contenido violento.