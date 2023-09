¿Prohibir los teléfonos móviles en los colegios? Varias comunidades autónomas comienzan a tomar medidas

La restricción de los teléfonos móviles a menores, dentro y fuera de las aulas, vuelve a ser protagonista de los debates tras los últimos casos de ciberacoso denunciados.

Según nos informa Rubén Amón, en Francia fue una medida electoral de Emmanuel Macron llevada hasta las últimas consecuencias por el parlamento y desde entonces en el país galo los teléfonos móviles están prohibidos en las aulas hasta los 15 años de edad. En Holanda están a punto de implantar una regla similar, cosa que ya ocurría en Italia, y otros países europeos se encuentran a punto de implantar medidas similares.

En España la responsabilidad de las medidas la tienen las Comunidades Autónomas

En nuestro país las competencias educativas están en manos de la CC. AA. por lo que las posibles medidas a tomar son responsabilidad de los gobiernos autonómicos y las primeras regiones que han tomado cartas en el asunto han sido Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia. Estas regiones ya han implementado una norma general para limitar el uso del teléfono móvil a los alumnos de centros públicos.

Cada vez más centros restringen el uso del móvil a los alumnos

Fuera de estas regiones, son muchos los centros que, a nivel particular, han decidido actuar de la misma manera y en ellos el uso de los móviles ya no está permitido a los menores. Es el caso de un centro educativo en Torrent, Valencia. Ana, directora del centro, ha declarado que han optado por imponer esta prohibición porque, pese a no haber experimentado sucesos graves, si usos indebidos o acceso a redes sociales en horario lectivo. "Ahora los alumnos dejan sus dispositivos en una taquilla a la entrada y los recogen al salir."

"Genera una cantidad enorme de problemas, debería prohibirse totalmente"

Antonio Pérez, profesor en Cádiz, premiado como "mejor docente en 2021", remarca la "cantidad ingente de problemas que genera el uso de los móviles por parte de los niños", y optaría por una "prohibición total a los menores" ya que en los centros cuentan con dispositivos específicos destinados a la educación cuando la actividad y el profesor lo consideren.

Enemigos del rendimiento de los alumnos

Lucía Etxebarría, escritora y colaboradora de Espejo Público, señala que el uso de esta tecnologías a edades tempranas supone un mayor riesgo de sufrir adicciones y es que muchas aplicaciones estarían diseñadas para generar tal efecto y los menores serían más susceptibles. Además la escritora asegura que afecta directamente al rendimiento del alumno afectando negativamente a la memoria, capacidad de concentración, a las relaciones sociales y a la gestión de las emociones.

Un riesgo para la inteligencia

Según indican varios estudios, un uso excesivo de los denominados 'smartphones' tendría repercusiones directas en el rendimiento intelectual mermando nuestras capacidades. Existen informes que cuantifican la pérdida media de intelecto en 7 puntos de cociente intelectual en casos de hacer de forma continua una utilización demasiado prolongada de estos elementos tecnológicos.